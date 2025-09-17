Romina Uhrig demandará a Yanina Latorre y la conductora contraatacó: "Ñoqui y mentirosa"

Yanina Latorre reveló que Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, le iniciará acciones legales por calumnias e injurias. La noticia generó revuelo en el ciclo de espectáculos, donde la panelista no se guardó nada.

"¿Saben cuál es el odio de ella conmigo? Que yo conté sus causas. Está procesada en el Juzgado de Garantías N° 1 de Moreno, General Rodríguez, por enriquecimiento ilícito. Tiene dos procesamientos. Tenemos todos los sueldos que cobraba de ñoqui en el municipio, cobró hasta el año 2024 740 mil pesos por no ir. O sea, esto fue largo, toda esa investigación se hizo en LAM (América TV) y ella dice que nosotros mentimos. Está todo. Ella decía que estas causas eran mentirosas", comenzó diciendo la conductora, visiblemente molesta.

Latorre continuó con su descargo, apuntando directamente a Uhrig: "Cuando vos te expusiste, fuiste a Gran Hermano y estás casada con un tipo de flujo de papeles, se te viene todo esto. Es lo primero que salió. Hay tuits, hablaron todos los periodistas. Tenían una remisería trucha con el marido y estafaban gente. Infobae hizo otra investigación. Nosotros usamos eso, chequeamos y seguimos".

La panelista también se refirió a la demanda que Uhrig estaría preparando: "Ella a mí me hace la demanda por otras cosas, porque dice que se quiere quedar con mis carteras Chanel y me quiere ver presa. Esta chica no entiende nada", remarcó, indignada.

En medio del debate, Ximena Capristo recordó la polémica que rodeó a Uhrig durante su paso por el reality: "Ella nos mintió a todos desde el momento uno en Gran Hermano cuando dijo que no tenía para darle de comer a las hijas y que tenía que ir a hacer las uñas, y en realidad tiene una camioneta a cero kilómetro que vale 50 mil dólares".

Yanina retomó la palabra y fue aún más contundente: "Ella dijo que estaba separada en la casa. Dijo que tenía violencia económica y dijo que tenía que hacer manos para mantener a sus hijas. Todo eso era mentira, porque cuando salió la esperaba a (Walter) Festa, que aparte la acompañó al Bailando. Tenía una mega camioneta y tenía una mansión y tenía una casa en Terra Vista que es un complejo que hay cerca de Pinamar, divino, donde los vecinos certifican que es de ellos. O sea, que nada está a nombre de ellos porque en estas denuncias hay testaferro".

Más adelante, en el programa mostraron un fragmento de una nota en la que Uhrig se defendía: "Yo sé lo que tengo, sé todo lo que pasé y creo que ya es una maldad muy grande. Y me cansé, realmente me cansé. Son cosas tremendas, muy fuertes, muy feas. Entonces dije: ’basta, ya está, ¿por qué me tengo que estar bancando todo esto? Si yo laburo, hago mi vida, no molesto’. Vos me preguntás por qué tanto odio y bronca va a ser una persona, hacia una mujer. No lo sé".

Ante esas palabras, Latorre interrumpió el tape y respondió con firmeza: "No es una cuestión de género, loco. Yo odio a los corruptos. Sea hombre o mujer, odio a los procesados por enriquecimiento ilícito. Se comieron todo Moreno. En Moreno los odian. A mí me escribe la gente de Moreno. Se están cagando de hambre. Se llevaron todo". /A24