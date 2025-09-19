Elecciones: Violeta Gil se distanció de sus rivales y llamó a defender el salario del trabajador

En Sin Vueltas de InformateSalta, la candidata a senadora nacional por Política Obrera, Violeta Gil, analizó el momento que atraviesa el país, con duras críticas a la gestión del Gobierno Nacional.

Primeramente, sobre el rechazo del parlamento a los vetos, Gil señaló que esto "fue importante, fue un golpe a la política económica de un Gobierno, que ha fracasado". "No llegó ni un peso a Argentina, y se destruyó las condiciones de vida de Argentina, es un industricidio, se desplomó la capacidad de consumo".

En este punto sentenció que, a su parecer, la política hacia adelante del Gobierno significa más ajuste fiscal, y más motosierra a una sociedad que ya está mutilada".

También indicó que, en su entendimiento, "la política de ajuste", significó pulverizar jubilaciones, el salario docente universitario, y un empobrecimiento feroz.

Dicho esto y relacionándolo con la contienda electoral que se avecina, Gil distanció su espacio de los otros al afirmar que "todas son colectoras de las políticas de gobierno, no desarrollan un eje de confrontación a Milei, como queremos nosotros, por ejemplo, rechazando la reforma laboral que quieren llevar adelante, o la reforma previsional".

Es por eso que, desde su espacio, lo que pretenden es "defender las las prioridades, como el derecho al salario, a una básico igual a una canasta familiar, al jubilado que necesita el 82% móviles, discutir un plan de obras e infraestructura que genere puestos de trabajo y garantice salario".

La candidata también cuestionó la forma en que el Estado trata a los sectores más vulnerables, señalando que “obliga a jubilados y personas con discapacidad a dar pruebas humillantes de su condición para no recortarles beneficios”.

En ese contexto, afirmó que el país no puede volver atrás con los gobiernos que, según su análisis, “ya gobernaron y hundieron al país”.

Por último, reafirmó el papel central de los trabajadores en la construcción de una alternativa política: “Solo los trabajadores podemos abrir un curso progresivo, defendiendo salario, jubilaciones y derechos”.