Vetos rechazados: Para Calletti, "al gobierno nacional le falta de humildad, humanidad y honestidad”

Tras las sesiones en el Congreso de la Nación donde se rechazaron los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, la diputada nacional Pamela Calletti estuvo conversando con Sin Vueltas de InformateSalta donde apuntó a la falta de humanismo del Gobierno, con varias críticas al mismo.

En la oportunidad, apuntó contra los diputados nacionales de Salta por LLA, pues "los tres son egresados de la universidad nacional, todos los argentinos pagamos impuestos para que los estudiantes tengan sus títulos, (Emilia) Orozco tuvo beca, le pagamos la universidad con 'la nuestra' pero ahora en recinto, vota en contra de los chicos, no se entiende".

Con respecto al financiamiento del hospital Garrahan, la legisladora resaltó de este caso "el nivel de crueldad y deshumanización", del Gobierno. "No estamos dispuestos a sacrificar la salud de los niños, es el único hospital pediátrico de alta complejidad de Argentina, hablamos de vida o muerte, de enfermedades complejas, ¿cuál es la lógica del Gobierno?", cuestionó.

Aquí subrayó que, a través de la división de poderes, "el Congreso dijo que, con la salud y la educación, no; es mentira que seamos degenerados fiscales por sostener el hospital, por pretender actualizar gastos de la universidad con el IPC", espetó.

Por último criticó igualmente al Presupuesto Nacional 2026, pues "dicen dicen que van a cumplir con las obras, pero cuando se lee, no están las obras, entonces se consolida el ajuste, ni siquiera mienten en forma creíble, ya tuvieron dos años de gestión pero ahora no puede ser todo a cualquier costo, con jubilados, con discapacitados".

"No podemos entender que sigan con su relato"