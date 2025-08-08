La izquierda en Salta competirá dividida con dos listas: Ya oficializó a sus candidatos

De cara a las elecciones legislativas nacionales del próximas 26 de octubre, la Izquierda en Salta se presentará dividida con dos listas que buscarán representar a los sectores obreros y populares.

Por un lado, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), integrado por el PO, MST y PTS, oficializó sus listas con Andrea Villegas (MST) como candidata a Diputados y Claudio Del Plá (PO) para Senadores.

Junto a ellos, se suman referentes de la docencia, el movimiento de mujeres, jubilados y causas ambientales. El FIT-U plantea como objetivo principal “reforzar la lucha contra el ajuste antiobrero y antinacional”.

Por otro lado, el partido Política Obrera presentó a Julio Quintana como candidato al Senado y a Violeta Gil para Diputados. Esta lista sostiene una plataforma que rechaza el pago de la deuda externa, reclama un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar y propone el reparto de horas de trabajo para enfrentar la desocupación.