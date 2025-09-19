Gremios aguardan para octubre el llamado a mesa salarial: "Queremos estar por arriba de la inflación"

En medio de la tensión económica de estos días, el hecho que septiembre haya entrado a su última parte ya hace poner los ojos en octubre, mes donde está prevista la convocatoria a una nueva mesa de negociación salarial en Salta, donde gremios aguardan las definiciones para el último tramo del año.

Al respecto de esa mesa, el secretario general de APSADES, Federico Ocaranza, estuvo conversando con El Once TV donde primeramente enfatizó que esperan “poder hacer un análisis macro de la situación actual, que es bastante compleja, no solo en la parte económica sino en la política y social”, aseveró.

A esto agregó que, si bien el incremento de la inflación “está en un periodo de latencia, pero eso no significa que esté bien, al contrario, no hay poder adquisitivo y no hay movimiento financiero, no hay recaudación, hay una economía estancada”.

Ya sobre la reunión de la mesa salaria, Ocaranza recordó que es compromiso de Provincia “convocarnos nuevamente a los gremios en octubre, para analizar el último tramo del año, estamos a la expectativa y mirando con detalle lo que pasa a nivel nacional con los vetos, con las sesiones y, en ese análisis, nos sentimos reflejados ya que hay injerencia en nuestro sector”.

“Sería anticipado hablar de porcentajes, pero reiteramos lo de siempre, estar por arriba de la inflación, y que el compañero esté con capacidad de ahorro”