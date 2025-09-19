Detectan más de 70 casos de una enfermedad en perros que puede afectar a personas, ¿cuál es?

Fue en el último parte de enfermedades en el territorio provincial, donde autoridades sanitarias de Salta han resaltado el aumento de casos de leishmaniasis visceral en perros, una enfermedad zoonótica que ha notificado 75 casos en lo que va del año, siendo una patología que puede transmitirse a los humanos. ¿Qué hay que saber?

Según datos de la Dirección de Epidemiología, la leishmaniasis se transmite a través de la picadura de un insecto volador, similar a un mosquito, que ingiere la sangre de un perro infectado. Por ello, la enfermedad puede diseminarse a otros canes y a las personas. Para prevenirla, el Ministerio de Salud recomendó la castración y el uso de pipetas o collares especiales para evitar las picaduras.

Esta enfermedad tiene al departamento de San Martín como el más afectado, ya que concentra el 82% de los casos positivos.

En cuanto a otras enfermedades zoonóticas, el informe de la Semana Epidemiológica también da cuenta de un alto número de casos de mordeduras de perro, con un total acumulado de 602 casos en el año, y 58 casos de ofidismo. Además, se registraron 9 casos de araneismo, 333 de picaduras de alacranes, y otros de brucelosis, hidatidosis y leptospirosis.

El informe también destaca una alta circulación de virus respiratorios en la provincia. Se registraron más de 19.600 casos de enfermedades tipo influenza, más de 8.000 de bronquiolitis en menores de 2 años, y más de 7.200 de neumonía en lo que va del año. Aunque en la última semana se reportaron solo 8 casos de COVID-19, la circulación de otros virus como el de la influenza A, el sincicial respiratorio y el adenovirus se mantiene en niveles significativos.

Finalmente, en materia de enfermedades transmitidas por alimentos, la alerta principal se da por los casos de diarrea aguda, que suman más de 41.000 casos en el año, con más de 1.100 notificados solo en la última semana. También se registraron casos de salmonelosis y botulismo, lo que refuerza la necesidad de extremar los cuidados sanitarios.