Volvía de misa y fue brutalmente atacado por perros en la calle

Un hecho lamentable se dio el miércoles pasado, cuando un conocido vecino de Campo Quijano, fue sorprendido, por detrás, por un perro que le dejó varias heridas.

Víctor Lamás, según cuentó por El Once TV : "Salí de la Iglesia, compré, venía por la 20 de Febrero caminando y de repente los perros cruzaban las calles de frente a frente, de un momento a otro, sieno que me agarra de atrás. Me agarra el brazo izquierdo y moretones. Mi hija hizo la denuncia".

En tanto a través de Tiempo Quijaneño, un portal de noticias de la zona se conocieron más detalles del hecho. Lamas, simpatizante de Boroquimica, asistió a la Misa por el aniversario del club en la Parroquia Santiago Apóstol. Terminado el oficio religioso, alrededor de las 21, emprendió el regreso a su vivienda.

En medio del trayecto, cuando pasaba por la esquina de 20 de febrero y Belgrano fue atacado salvajemente por perros que lo hicieron caer y una vez en el suelo, lo mordieron repetidas veces en gran parte de su cuerpo, provocándole graves heridas.

Tras recibir asistencia médica, la víctima realizó la denuncia policial contra Carina Cabrera, vecina de la esquina, a quien señala como propietaria de los animales, pidiendo que se haga responsable de lo sucedido.





