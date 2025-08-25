En menos de 10 días, rompieron dos veces la vidriera de un local de tecnología para robar

En menos de dos semanas, un local de tecnología ubicado frente a la plaza principal de Tartagal volvió a ser blanco de la delincuencia.

Malvivientes rompieron nuevamente la vidriera del comercio, situado en pleno centro de la ciudad, y se llevaron varios elementos.

La Policía intervino rápidamente, pero no se logró recuperar los 4 parlantes sustraídos del local. El hecho generó gran preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona, quienes advierten sobre la inseguridad en un sector muy transitado y considerado neurálgico de la ciudad.

El 12 de agosto, cuando ocurrió el robo anterior también rompieron la vidriera y se llevaron celulares y otros elementos valuados en más de 1 millón, los cuales, según trascendió no fueron recuperados ni la investigación arrojó algún hilo a seguir, publicó Multivisión.



