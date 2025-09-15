Detuvieron a un hombre por robo y daños en tres locales comerciales

La intervención se registró en inmediaciones del barrio Parabólica, tras la denuncia de los damnificados. Se secuestraron elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Efectivos del Distrito de Prevención 3 de Metán detuvieron a un hombre por el robo y daños a tres comercios ubicados en los barrios Centro, Docente y Villa San José.

El procedimiento fue realizado de manera conjunta entre personal de la Brigada de Investigaciones 3 y la Comisaría 1 en el marco de las denuncias radicados por los damnificados.

En ese contexto, lograron individualizar y ubicar al sospechoso en inmediaciones del barrio Parabólica, en la vía pública. Tras realizar una requisa voluntaria secuestraron elementos de interés para la causa.

Intervino la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 2.