Un fin de semana cargado de fútbol para los equipos salteños

En los próximos días los equipos salteños disputarán partidos decisivos de cara al final de sus competencias. Desde Central Norte o Gimnasia y Tiro en la Primera B hasta Juventud Antoniana en el Torneo Federal A, los salteños prometen mucha garra y corazón, pero sobre todo buen fútbol sobre la cancha.

De esta manera, Gimnasia y Tiro dará el puntapié inicial jugando la fecha 32 como visitante este sábado a las 15:30 contra Colegiales, en el estadio Libertarios Unidos de Vicente López, Buenos Aires. “El Albo” buscará sumar puntos para seguir firme en el reducido por el ascenso a la Primera Nacional. Cabe destacar que Colegiales posee actualmente 38 puntos, mientras que los de calle Vicente López y Leguizamón cuentan con 47.

El domingo abrirá la jornada Central Norte, que jugará en condición de local en el estadio Padre Ernesto Martearena, a las 17:00, contra Chacarita. Recordemos que el equipo de avenida Entre Ríos ya aseguró su permanencia en la Primera B Nacional y buscará sumar puntos para escalar en la tabla y cerrar el año en una posición más favorable aunque sin chances de ascender.

Por último, en el Torneo Federal A se confirmó la reválida que jugará Juventud Antoniana contra Boca Unidos. El partido de ida se disputará el viernes 5 de octubre en el estadio Leoncio Benítez, cancha del Aurirrojo, y la vuelta será el viernes 12 de octubre en el estadio Padre Ernesto Martearena.