Cafayate: El acusado del femicidio de su pareja sigue grave

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, informó este lunes que la expareja de la víctima, principal sospechoso en el caso de la muerte violenta de una mujer en Cafayate, se encuentra hospitalizado en Salta con pronóstico reservado. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, es señalado como el presunto autor del crimen que ocurrió el pasado lunes 15 de septiembre, en la localidad salteña.

La fiscal, acompañada por personal de la Fiscalía, se trasladó a Cafayate para continuar con la investigación. Durante su visita, se recolectaron testimonios clave que podrían resultar fundamentales para el esclarecimiento del hecho, y se realizaron diversas diligencias solicitadas en el marco de la causa.

El trágico suceso ocurrió en El Divisadero, un paraje ubicado en las afueras de Cafayate, cuando alrededor de las tres de la tarde se reportó el hallazgo sin vida de una mujer de 36 años, quien según el informe preliminar de autopsia, habría recibido 9 impactos de arma de fuego. La fiscalía continúa trabajando para determinar las circunstancias exactas del crimen y avanzar en la causa.