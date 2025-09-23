Biella, sobre el conflicto con anestesiólogos: “Hay que igualar los ingresos de los profesionales de la salud"

El Dr. Bernardo Biella participó de Expo Futuro y, en diálogo exclusivo con Informate Salta, destacó la importancia de fortalecer la oferta educativa vinculada a la salud en la provincia.

“Hoy tenemos una oferta educativa muy importante en la provincia, en la familia de la salud necesitamos profesionales que se arraiguen en Salta. Desde Nación estamos encarando un proyecto que se llama Salud Rural en donde vamos a generar fondos para todos los profesionales del área de salud”, comentó.

En este sentido, planteó la necesidad de volver a implementar el sistema de "barrios sanitarios", lo que permitiría descentralizar la atención en los hospitales: “De esa manera, radicar a los profesionales en el interior nos va a permitir que los hospitales no sean para consultas habituales, sino para alta complejidad”.

El médico salteño también hizo referencia a las nuevas tendencias educativas: “La juventud hoy en día se ve más identificada con las carreras duras, básicamente hay un gran futuro que tenemos que trabajar desde la Cámara de Legisladores para que los jóvenes puedan desarrollarse en estas profesiones”.

Biella remarcó que los jóvenes buscan “herramientas, capacitación y estudio para trabajar en el futuro” y que eso exige traer más recursos en tecnología y oportunidades de formación.

Finalmente, se refirió al conflicto que atraviesan los anestesiólogos en la provincia.

“Se está buscando específicamente igualar los ingresos de todos los profesionales de la salud"

"Ya desde la Sociedad de Anestesiólogos se comunicaron con los diputados para avanzar con el tema. Hay que generar una nivelación salarial para los profesionales de la salud”, concluyó.