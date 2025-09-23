Diputados buscan que los recitales y eventos masivos, hidraten correctamente a los espectadores

Este martes, la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley que busca que los organizadores de eventos masivos provean de agua a los asistentes.

Esta acción, se busca que sea aplicada a eventos con más de 500 personas, en donde deberán instalar puestos de hidratación para la provisión de agua potable en los eventos que se realicen en lugares cerrados o al aire libre, en la provincia de Salta.



El miembro informante del proyecto, fue el representante por Cafayate, Patricio Peñalva, quien aseguró que lo que se busca es prevenir situaciones que pueden generarse en este tipo de eventos y cuidar a los asistentes.

Entre los argumentos, el legislador, aseguró que se busca, sobre todo, cuidar a quienes asisten y apelan por el consumo de sustancias como el alcohol y las drogas. Preventivamente, se podrá trabajar en la hidratación de las personas reduciendo consecuencias.



Agregó que la obligación de instalar puestos de hidratación es una herramienta válida que se orienta a reducir consecuencias negativas frente a ciertos comportamientos humanos. También, destacó la buena predisposición de los referentes de las cámaras involucradas para trabajar en la propuesta, que en algunos casos ya se viene aplicando.

La iniciativa fue aprobada y pasó al Senado en revisión.