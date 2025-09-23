"Hablamos de una cifra específica", sostuvo Caputo tras la reunión con Trump

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló con la prensa en el hotel de Nueva York tras la reunión con el presidente estadounidense Donald Trump. Señaló que fue un encuentro “realmente emocionante” y lo definió como un respaldo al jefe de Estado argentino y a las medidas implementadas. Además, aseguró que “se habló de cifras específicas” y confirmó que mañana se reunirán con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Consultado sobre qué daba la Argentina a cambio, Caputo respondió que “no pidió nada”. Añadió que el país considera a Estados Unidos un aliado estratégico, con múltiples iniciativas en marcha y otras por iniciar. “Estamos hablando muchas cosas, pero prefiero no dar detalles hasta que no esté listo, están hablando los equipos”, expresó.

En relación con los próximos pasos, explicó que los equipos de ambos países ya trabajaban en conjunto y que “seguramente el secretario del Tesoro (Scott Bessent) hará algún anuncio”. Indicó que prefería no adelantar cuestiones no concretadas y remarcó que lo más relevante fue el nivel de apoyo manifestado.

Caputo aseguró que la reunión superó sus expectativas. Describió cómo Trump llamó a la prensa, leyó un comunicado y luego repitió el mensaje con sus propias palabras. “Fue realmente algo histórico”, afirmó.

En cuanto a cuestiones económicas, dijo que no podía adelantar detalles, aunque sostuvo que tras lo expresado por el presidente de Estados Unidos no habría inconvenientes. Consultado sobre la posibilidad de un anuncio inmediato, señaló que no sabía si se realizaría ese mismo día.

El funcionario reconoció que durante el encuentro se mencionó “alguna cifra específica”, pero aclaró que no podía difundirla. Sobre el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, comentó que la reunión con Cristalina Georgieva estaba prevista para el día siguiente.

Negó que en la conversación con Trump se hubiera hablado del precio del dólar o de la situación interna del país. Destacó que el mandatario norteamericano entendía que los cuestionamientos provenían de “un ataque de la izquierda” y valoraba el trabajo del gobierno argentino.