El FMI le pide a Caputo mayor transparencia monetaria y cambiaria

Las autoridades del Fondo Monetario Internacional fueron informadas sobre las intervenciones del Tesoro en el mercado del dólar, señaló Julie Kozack directora de comunicaciones en el marco de una conferencia de prensa ofrecida este jueves en Washington. Aunque, reiteró acerca de la necesidad de que se acumulen reservas mediante mecanismos transparentes.

No está previsto ningún viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, al FMI antes de la reunión anual del Fondo que se llevará a cabo a mediados de octubre en Washington, señaló Kozack, al tiempo que comentó que el jefe del Palacio de Hacienda conversó a comienzos de la semana con la directora gerente.

Con relación a las intervenciones de la conducción económica argentina en el mercado de cambios para contener la suba del dólar, Kozack reveló que “nuestro personal fue informado de las recientes intervenciones del Tesoro en el mercado de contado, que, según explicaron las autoridades, fueron una respuesta temporal a la mayor volatilidad del mercado”.

Agregó que: “En las conversaciones que el equipo ha mantenido con las autoridades, hemos continuado enfatizando la importancia de un marco monetario y cambiario transparente, consistente y predecible para ayudar a gestionar la volatilidad del mercado”.

Especialistas en la materia estiman que el Fondo vería con agrado que la Argentina implemente un esquema de acumulación de reservas similar al que implementa Chile.