Thomas Guzmán se despidió de La Voz Argentina 2025 con una performance avasallante

Thomas Guzmán se despidió de La Voz Argentina 2025 con una performance avasallanteMedios24/09/2025
Thomas Guzmán sentía que estaba transitando sus últimos momentos en La Voz Argentina 2025 pero no se puso mal por eso, sino que decidió enfocar toda su energía en una última performance que fue avasallante a pesar de algunos errores técnicos.
Tras perder en la batalla con Pablo Cuello en el 3° Round del Team Miranda!, el artista oriundo de Berazategui repasó su recorrido en el programa y sus expectativas para la canción que le tocaba interpretar a continuación.
"A esta altura a nadie le va mal. Ya está. Somos 6 finalistas del Team Miranda!, lo que venga... ya está, soy feliz. Para mí este es el último tiro y lo celebro como tal. Llegué muy lejos, y estar acá parado siendo de los mejores..., ya está, me voy lleno de felicidad", declaró Thomas en la previa a su canción solista.
"Yo entré siendo Thomas Guzmán. No hice una búsqueda. Entré siendo yo y me voy siendo yo, eso no tiene precio", determinó el cantante antes de salir a escena por última vez.
La última interpretación que hizo Thomas sobre el escenario fue "Ojalá que no puedas", de Cacho Castaña, en una performance que estuvo repleta del drama que a él tanto le gusta.
Guzmán desbordó de energía en el escenario y Juliana Gattas determinó entre lágrimas que "lo dio todo". Cuando él también estaba llorando, Soledad Pastorutti decidió darle una devolución tanto elogiosa como crítica para corregir cosas en su carrera a futuro.
La folclorista expresó que siente que en Thomas “hay un luchador” que se sube con “hambre y ganas al escenario”. Le djo que es un gran intérprete y que debería cuidar cuando deja su micrófono al cantar por más que “sea un detalle tonto”.
"A veces se te olvida terminar la frase con él, y hay que entender lo que estás diciendo y por qué estás tan compenetrado en lo que estás haciendo", consignó Sole para Thomas, afirmando luego que él es "un tipo espectacular más allá del artista”.