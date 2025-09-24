La desesperada medida de los familiares de las chicas desaparecidas en La Matanza

El partido bonaerense de La Matanza se vio conmocionado por la desaparición de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), vistas por última vez el viernes 19 de septiembre en La Tablada, partido de La Matanza. Este miércoles, la Policía de la provincia de Buenos Aires encontró los tres cuerpos de las jóvenes, en una vivienda del partido de Florencio Varela.

En el marco del avance de la investigación, los familiares realizaron una medida de fuerza para pedir justicia por las tres víctimas. Esta mañana, los seres queridos de las jóvenes cortaron el tránsito en la rotonda de La Tablada en reclamo por el hecho de violencia.