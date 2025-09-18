El Materno Infantil lanza campaña para detectar dermatitis atópica en niños y adolescentes

Salud18/09/2025
Hospital Materno Infantil - Salta0

El Hospital Público Materno Infantil (HPMI) iniciará del 16 al 19 de septiembre una campaña especial de detección y orientación en dermatitis atópica, destinada a niños y adolescentes de hasta 14 años. La atención se realizará de 8 a 11 horas, en los consultorios 1 y 40, con un máximo de 50 pacientes por día, por orden de llegada.

El objetivo de la iniciativa es identificar casos de esta enfermedad inflamatoria crónica de la piel y brindar información a las familias sobre cuidados y tratamientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes. La dermatitis atópica suele aparecer en la infancia y se manifiesta con picazón persistente, enrojecimiento y lesiones que pueden dificultar actividades cotidianas como dormir o jugar.

La campaña estará a cargo de especialistas en dermatología y alergia del hospital, quienes evaluarán a los niños y adolescentes que presenten síntomas y orientarán sobre las mejores estrategias de manejo de la enfermedad.

