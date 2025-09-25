Sin el Plan ENIA, peligra la prevención de embarazos adolescentes

La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Pilar González Sastre, advirtió sobre el impacto que tiene la falta de continuidad de programas nacionales en la prevención de embarazos adolescentes en Salta.

En Sin Vueltas, González Sastre recordó que el Plan ENIA (plan nacional de prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), que dejó de estar vigente, fue fundamental para reducir los índices de embarazos adolescentes en la provincia.

“Nosotros teníamos una tasa de embarazos adolescentes muy alta, antes del 2020 venían incrementos en chicas de 12, 13, 14 años hasta con riesgo de vida y cursando embarazos” y si bien se vio una disminución, la falta de asistencia y fondos por parte de Nación hace peligrar esta tendencia.

“Si bien la Provincia en cuestiones de género cuenta con una política concreta, juzgados especializados, fiscalías, defensoría, con el Observatorio y la Secretaría, los planes estaban financiados por Nación y en el caso del Plan ENIA hoy no está vigente”.

“Son niñas que están siendo mamás, que tienen que atravesar un embarazo o tienen que pasar situaciones que cuando se actúa preventivamente se puede evitar”.

Consultada sobre la situación actual de partos adolescentes, González Sastre indicó que en los últimos años se registró una mejora en los números con una baja, sin embargo, advirtió que esta tendencia podría revertirse si no se garantizan políticas de prevención.

Si no se cuenta con un apoyo estatal, la Provincia intenta hacer frente a estas faltas: “Al quitar políticas públicas eso también afecta. Hablamos con el Ministerio de Salud y nos dicen que no hay preservativos, medidas anticonceptivas, porque eso era financiado por Nación. La provincia hace un esfuerzo, pero no puede cubrir la totalidad y eso afecta directamente a la población adolescente”.

La directora destacó el rol de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas: “Ayuda a prevenir abusos, embarazos no deseados y brinda información”, esto al igual que el Plan ENIA, eran herramientas claves para acompañar a jóvenes en situaciones complejas, finalizó.