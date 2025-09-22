Discapacidad: Pesar en Salta por la suspensión de la aplicación de la Ley de Emergencia

Fue este lunes cuando el Gobierno de la Nación promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad -que el Congreso ratificó rechazando el veto del presidente Javier Milei- hasta el 31 de diciembre de 2026, pero resolvió suspender su implementación.

Si bien la ley quedó oficializada, el Ejecutivo argumentó que se suspende la implementación hasta que el Poder Legislativo defina cómo se financiarán los gastos y contemple las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional para el año venidero.

Conocida la novedad, desde la Asociación de Padres TEA de Salta se lamentaron por lo ocurrido, afirmando que es una falta de respecto al sector, considerando que la discapacidad no puede seguir siendo variable de ajuste, menos con las dificultades que están atravesando.

“Como había dicho el Gobierno, algo iban a hacer y hoy nos enteramos que, pese a estar promulgada, deciden postergar la aplicación… es algo totalmente inaceptable”, se lamentó Luis González, referente de la organización, en diálogo con FM Aries.

A esto se apenó que, luego de dos años “de angustia”, tiempo en el cual “se movilizó todo un país, por la situación crítica de antes y ahora que se profundizó más, es una falta de respeto a los más vulnerables, que un Gobierno que habla de libertad esté cercenando derechos”.

También puntualizó que la discapacidad “no puede seguir siendo variable de ajuste, una ley dice de dónde se van a sacar los fondos, pero es otra excusa del Gobierno contra los que más lo necesitan”, recalcó para finalizar.