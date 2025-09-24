Con doblete y asistencia de Messi, Inter Miami goleó 4-0 a New York City y sacó boleto a los playoffs

El Inter Miami de Lionel Messi goleó 4-0 a New York City FC, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

Baltasar Rodríguez, a los 43' del primer tiempo, convirtió el tanto del 1-0 para el equipo de Javier Mascherano.

Ya en el segundo tiempo, Lionel Messi frotó la lámpara y puso el 2-0 con una definición excelsa. Luis Suárez, de penal, puso el 3-0 para las Garzas y un par de minutos después, otra vez la Pulga convirtió un golazo de derecha para poner el 4-0 definitivo.