Con más de 100 testigos previstos, inician las declaratorias en el juicio del caso Salas

En medio de la conmoción por la muerte de uno de los imputados, fue este miércoles cuando inició un nuevo juicio por el crimen de Jimena Salas ocurrido en 2017, donde se sentaron al banquillo a los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.

En ese contexto, fue durante las primeras horas del nuevo juicio por el crimen acontecido hace ocho años cuando, tanto Adrián como Carlos, prestaron declaración ante el Tribunal, espetando ambos que son inocentes en todo el caso que investiga la muerte de Salas.

Tras esa primera jornada, ¿cómo se proseguiré en el segundo día de audiencias? Al respecto Marcelo Báez, vocero de Ciudad Judicial de Salta, estuvo hablando con Multivisión Federal donde anticipó que este jueves comenzarán a declarar los testigos de las partes.

Primeramente, a modo de resumen, recordó que este miércoles “comenzó el debate con la incorporación del certificado de defunción y la información del Tribunal sobre el sobreseimiento por extinción de la acción penal” contra Javier ‘el Chino’ Saavedra, tras su deceso, continuando con la declaración de sus hermanos y del viudo de Jimena Salas.

Ahora “comenzarán las testimoniales, van a ser más de un centenar de testigos los que van a pasar a lo largo de este juicio, por eso se estima que esto se extenderá hasta entrado octubre, más o menos”, mencionó Báez comentando que ninguna de las partes ha desistido de sus testigos tras la muerte de Javier.

Por último agregó que el juicio continuaría hasta bien entrado octubre, interrumpiéndose las audiencias solo el próximo día 30, pues el Salón de Grandes Juicios será usado para darse a conocer el veredicto en el juicio por la banda narco-criminal que operaba dentro del penal de Villa Las Rosas.