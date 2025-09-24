“Javier Saavedra mató a Jimena, se bañó y se peinó, es un acto psicopata"

El abogado querellante, Dr. Pedro Javier Arancibia, habló con la prensa tras el suicidio de Javier Nicolás “Chino” Saavedra, principal imputado por el crimen de Jimena Salas.

“Después de asesinar a alguien se bañó y peinó, es un acto psicópata”, expresó con contundencia, aludiendo a la conducta del acusado tras el homicidio.

Arancibia remarcó que la querella apunta a la autoría material irrefutable de Saavedra, pero también a que la Justicia avance sobre la situación de sus hermanos: “Respecto a los dos hermanos, el Ministerio Público Fiscal los acusó como coautores. Esperemos que se haga el juicio para determinar si tienen o no algún tipo de responsabilidad, como sí la tuvo Javier Saavedra”.

Sobre el impacto de la ausencia del acusado en el juicio, el abogado señaló: “Por supuesto que simbólicamente es mejor que el acusado esté presente y después de que se desarrolle todo el juicio, para señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que se cometió el crimen”.

Con estas declaraciones, la querella insiste en que el proceso debe continuar para esclarecer todas las responsabilidades y dar respuestas a la familia de la víctima.