Juicio por Jimena Salas: Los otros hermanos Saavedra, ¿estuvieron en la escena del crimen?

En medio de la conmoción por la muerte de uno de los imputados, está previsto que en pocas horas inicie un nuevo juicio por el crimen de Jimena Salas ocurrido en 2017, donde se sentarán al banquillo los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.

En esas horas previas, el abogado querellante, Pedro Arancibia, adelantó que las audiencias “taparán bocas que andan diciendo barbaridades sin sustento”, mencionando incluso dónde podrían haber estado los Saavedra el día del crimen.

Según FM Profesional, Arancibia indicó que Javier Saavedra, recientemente fallecido, habría sido el autor material del crimen pero, en cuanto a sus otros dos hermanos, de ellos “no hay constancia que estaban dentro de la casa de Salas, pero podrían haber estado afuera”.

Cabe recordar que ambos hermanos estarán en el banquillo, coimputados por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Defensa a Javier

Por su parte, un padre franciscano de la Misión San Francisco de Santa Victoria Este, Martín Caserta, dijo en una entrevista radial que el caso “es una gran farsa”. El hombre conoció a Javier Saavedra cuando éste último se sumó al voluntariado en 2020. “Cuando nos enteramos de su muerte fue un shock porque él estaba siempre a favor de la vida. Ayudaba aquí a familias que muchas veces no comían o no gozaban de buena salud. No creo que se haya suicidado”, dijo Caserta.

"Esto es una gran farsa, yo espero que alguien del Poder Judicial de verdad busque justicia. Para nosotros fue un shock emocional fuerte la muerte de Javier", aseveró el religioso sobre lo ocurrido.