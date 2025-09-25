“Psicópatas, machistas y violentos”: Salta también marcha por el triple femicidio en Florencio Varela

El horror por el triple femicidio de Florencio Varela llegó a Salta y movilizó a decenas de mujeres que salieron a las calles para exigir justicia y el fin de la violencia de género.

Con pancartas, consignas y cánticos, reclamaron respuestas concretas y la reactivación de políticas públicas que aseguran fueron desmanteladas.

En diálogo con 10TV, una de las manifestantes expresó con crudeza: “Vivimos gobernados por unos psicópatas, machistas, misóginos y violentos que nos gobiernan dejándonos morir. Dejaron caer todas las políticas de género y ahora nos toca llorar por ellas”.

La protesta también visibilizó otros casos que permanecen sin respuestas en la provincia. “Por ejemplo, Jésica Gutiérrez de La Caldera, que nadie la está buscando”, reclamó otra de las mujeres presentes.

Las voces coincidieron en que la raíz del problema no es solo coyuntural, sino cultural y estructural. “Estamos hablando de una estructura cultural muy antigua como es el patriarcado y el machismo, pero ahora en la actualidad estamos gobernados por este presidente y estos sacos de inútiles que no saben hacer nada bien”, denunciaron.