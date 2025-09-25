Atención empleados municipales: Ya se sabe cuándo estará el sueldo en cajero

La Municipalidad de Salta informó que el próximo sábado 4 de octubre estarán disponibles en cajero los haberes correspondientes al mes de septiembre para todos los empleados municipales.

Desde el Ejecutivo destacaron que el cumplimiento en tiempo y forma con el pago de salarios constituye “un pilar de la gestión”, acompañado por una política de inversión sostenida en recursos laborales.

Más vehículos

En esa línea, se recordó que en los últimos meses se concretaron adquisiciones de vehículos para distintas áreas, lo que permitió renovar el parque automotor municipal.