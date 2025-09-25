¿Juventud Antoniana se cansó del fútbol y va por el padel?

El próximo lunes se llevará a cabo una reunión informativa de socios en Juventud Antoniana donde se informarán los próximos proyectos que tiene el club en mente.

La convocatoria es para el lunes 29 de septiembre a partir de las 20:30, donde los socios recibirán la noticia de nuevas obras, se trata de trabajos que se realizarían en el predio de calle Catamarca, el cual fue recuperado hace unos años.

En el lugar, se construirían canchas de pádel, que servirán como un ingreso al club. Pero, no se asusten los santos, no dejarán de pensar en el fútbol, también se construirían allí canchas de fútbol 5.