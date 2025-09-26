Lo multaron y le quitaron la moto por hacer maniobras peligrosas

Personal de la policía de Salta infraccionó a un motociclista y le quitó la moto por realizar maniobras peligrosas en la localidad en General Pizarro.

Según informó el personal del Distrito de Prevención 9, el motociclista realizó maniobras imprudentes en ruta provincial 5, poniendo en riesgo la seguridad propia y la de terceros.

Ante esta situación, se lo infraccionó y se le quitó la motocicleta