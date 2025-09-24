Una vaca provocó un violento vuelco en la Ruta 50 y murió tras el impacto

En la madrugada de este miércoles se produjo un violento accidente de tránsito en el norte de la provincia sobre la ruta nacional 50 a pocos kilómetros de la localidad de Pichanal.

El conductor del automóvil chocó con una vaca que cruzó la ruta, por el violento impacto, terminó volcando y resultó con heridas leves. Mientras que el animal murió a pocos metros del impacto.

Este hecho reaviva nuevamente la discusión por los animales sueltos en la ruta. El norte no es la excepción ya que, según publicó Radio Güemes, en Orán durante el día de hoy también habían caballos sueltos que podrían haber provocado una tragedia.