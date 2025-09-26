Hoy se elegirá a la nueva representante Nacional de los Estudiantes en Jujuy

Hoy viernes 26 de septiembre se realizará la Elección Nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025), donde 24 candidatas de todo el país competirán por suceder a Martina Rauschenberger, actual representante nacional.

Cada participante representará a su distrito y buscará conquistar al jurado y al público con su simpatía, creatividad y compromiso con la cultura estudiantil. Por Salta, competirá Vanina Vogel.

Entre las 24 aspirantes se destacan:

Fiona Delgado (Chubut)

Martina García - Tucumán







Catalina Sánchez - Córdoba

Marina Melgarejo - Misiones

Gisele Delsol - La Pampa

Catalina Benavidez - San Juan

Victoria Egea - San Luis

Sofia Masino - CABA

Morena Ormachea - Catamarca

Gaia Conti - Buenos Aires

Delfina Mesples - Santiago del Estero

Valentina Saliva - Neuquén

Kiara Gringo - Río Negro

María Pilar Zalazar - Corrientes

Emma Bordin - Mendoza

Vanina Vogel - Salta

Sofia Doldan - Formosa

Avril Russo - Santa Fe

Martina Saenz - Entre Ríos

Martina Rodríguez - Tierra del Fuego

Victoria Zamar - Jujuy

Paloma Garay - La Rioja

Diamela Figueroa - Santa Cruz

Lola de Castro - Chaco

La elección será el cierre de la agenda central de la FNE 2025 y marcará el inicio de un nuevo ciclo para la representante nacional, quien tendrá a su cargo la promoción de la fiesta y la participación en eventos culturales y educativos a lo largo del año.