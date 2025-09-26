Hoy se elegirá a la nueva representante Nacional de los Estudiantes en Jujuy

Hoy se elegirá a la nueva representante Nacional de los Estudiantes en JujuyElecciones26/09/2025
Hoy viernes 26 de septiembre se realizará la Elección Nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025), donde 24 candidatas de todo el país competirán por suceder a Martina Rauschenberger, actual representante nacional.
Cada participante representará a su distrito y buscará conquistar al jurado y al público con su simpatía, creatividad y compromiso con la cultura estudiantil. Por Salta, competirá Vanina Vogel.
Entre las 24 aspirantes se destacan:
Fiona Delgado (Chubut)
Martina García - Tucumán
Catalina Sánchez - Córdoba
Marina Melgarejo - Misiones
Gisele Delsol - La Pampa
Catalina Benavidez - San Juan
Victoria Egea - San Luis
Sofia Masino - CABA
Morena Ormachea - Catamarca
Gaia Conti - Buenos Aires
Delfina Mesples - Santiago del Estero
Valentina Saliva - Neuquén
Kiara Gringo - Río Negro
María Pilar Zalazar - Corrientes
Emma Bordin - Mendoza
Vanina Vogel - Salta
Sofia Doldan - Formosa
Avril Russo - Santa Fe
Martina Saenz - Entre Ríos
Martina Rodríguez - Tierra del Fuego
Victoria Zamar - Jujuy
Paloma Garay - La Rioja
Diamela Figueroa - Santa Cruz
Lola de Castro - Chaco
La elección será el cierre de la agenda central de la FNE 2025 y marcará el inicio de un nuevo ciclo para la representante nacional, quien tendrá a su cargo la promoción de la fiesta y la participación en eventos culturales y educativos a lo largo del año.