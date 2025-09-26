Hoy se elegirá a la nueva representante Nacional de los Estudiantes en Jujuy

Elecciones26/09/2025
Hoy viernes 26 de septiembre se realizará la Elección Nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025), donde 24 candidatas de todo el país competirán por suceder a Martina Rauschenberger, actual representante nacional.

Cada participante representará a su distrito y buscará conquistar al jurado y al público con su simpatía, creatividad y compromiso con la cultura estudiantil. Por Salta, competirá Vanina Vogel.

Entre las 24 aspirantes se destacan:

Fiona Delgado (Chubut)

Martina García - Tucumán

Catalina Sánchez - Córdoba

Marina Melgarejo - Misiones

Gisele Delsol - La Pampa

Catalina Benavidez - San Juan

Victoria Egea - San Luis

Sofia Masino - CABA

Morena Ormachea - Catamarca

Gaia Conti - Buenos Aires

Delfina Mesples - Santiago del Estero

Valentina Saliva - Neuquén

Kiara Gringo - Río Negro

María Pilar Zalazar - Corrientes

Emma Bordin - Mendoza

Vanina Vogel - Salta

Sofia Doldan - Formosa

Avril Russo - Santa Fe

Martina Saenz - Entre Ríos

Martina Rodríguez - Tierra del Fuego

Victoria Zamar - Jujuy

Paloma Garay - La Rioja

Diamela Figueroa - Santa Cruz

Lola de Castro - Chaco

La elección será el cierre de la agenda central de la FNE 2025 y marcará el inicio de un nuevo ciclo para la representante nacional, quien tendrá a su cargo la promoción de la fiesta y la participación en eventos culturales y educativos a lo largo del año.

