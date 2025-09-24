Se confirmaron 2 casos autóctonos de viruela del mono en la capital salteña, quiénes corren riesgo

En la provincia de Salta se confirmaron dos casos de viruela del mono, la cual es una enfermedad zoonótica causada por un virus similar al de la viruela humana.

El médico infectólogo, Antonio Salgado, informó que desde el Ministerio de Salud de la provincia confirmaron los dos primeros casos de viruela del mono autóctonos en la capital salteña.

“Se hicieron los bloques necesarios, el seguimiento de los contactos”, además explicó que se tratan de casos autóctonos al no haber antecedentes de viajes recientes en los pacientes.

La enfermedad tiene una mortalidad muy baja, explicó a El Once TV, siendo considerable su mortalidad en pacientes inmunodeprimidos, personas con VIH positivos, sintomáticos o aquellos que tienen una vulnerabilidad individual como obesos mórbidos, diabéticos, entre otros.

La transmisión se puede dar por vía sexual, por contacto estrecho de los pacientes con las secreciones de la piel fundamentalmente ampollas, vesículas o pústulas, también se puede transmitir por secreciones orales y a través de elementos contaminados con el virus (fómites).

Sintomatología

Fiebre.

Dolor muscular (mialgia).

Dolor articular (artralgia).

Fatiga.

Lesiones en la piel tipo varicela, pústulas o ampollas.

Salgado aconsejó que independientemente del número de lesiones en piel, se tiene que consultar al médico a la brevedad.