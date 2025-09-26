"After 0.0", la nueva tendencia que combina diversión, música y consumo responsable

Días atrás, Salta fue escenario del lanzamiento de “After 0.0”, un formato de encuentro promovido por CCU Argentina y Cerveza Imperial Sin Alcohol, diseñado para fomentar el consumo responsable entre jóvenes y consolidar la categoría de cervezas sin alcohol.

El encuentro, realizado en el campus de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) en el marco del Día del Estudiante, permitió a los jóvenes disfrutar de una jornada que combinó música, actividades y la posibilidad de compartir una Imperial Golden Sin Alcohol.

“En UCASAL creemos que formar personas implica acompañarlas en la construcción de hábitos conscientes y responsables. Celebrar el Día del Estudiante junto a CCU fue una experiencia enriquecedora para transmitir que disfrutar también es elegir con libertad y cuidado”, afirmó Sandra Saleme, Directora de Vida Universitaria de la institución.

Por su parte, Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos de CCU Argentina, indicó que la propuesta busca transmitir un mensaje directo y positivo. "El consumo de alcohol es compatible con una vida saludable y estamos innovando para tener bebidas adecuadas para cada momento, nuestro fin era conectar con la Generación Z a través de propuestas innovadoras que combinan disfrute y conciencia”, señaló.

Actualmente, la categoría de cervezas sin alcohol continúa en expansión, con crecimientos de doble dígito en Argentina y proyecciones globales de aumento anual cercano al 8,7% entre 2024 y 2025.

De la presión social al consumo responsable

De acuerdo con un estudio de IPSOS, más de un tercio de los jóvenes de entre 18 y 26 años sintió presión social para beber, y un 21% se sintió juzgado por elegir opciones sin alcohol, lo que evidencia la relevancia de este tipo de experiencias.

A raíz de esta premisa, CCU e Imperial instalaron el concepto que el 0.0% está de moda a través de los “After 0.0”.

Además de la ciudad de Salta, estos encuentros se realizan en Buenos Aires y Santa Fe, representando un paso más para consolidar la convicción de que los hábitos pueden transformarse en tendencia, y que elegir 0.0% también es parte de un estilo de vida moderno y saludable.