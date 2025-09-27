El "Albo" empató de local ante Atlanta

El "Albo" empató de local ante AtlantaDeportes27/09/2025
FINAL DEL PARTIDO Gimnasia y Tiro 2 (Montoya, Diaz) - Atlanta 2 (Echeverria, Fedele) Con gran muestra de carácter, el Albo empató el partido sobre la hora.
Marcos Echeverría agarró un rebote dentro del área de Gimnasia y Tiro, se perfiló y la acomodó cruzada al palo derecho del arquero. Gana el Bohemio 1 a 0 en el inicio del complemento.#SomosAtlanta 🟡🔵pic.twitter.com/dUZ2UPZAIU— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) September 27, 2025
Contra comandada por Marcos Echeverría, asistencia para Lautaro Fedele que aparece por la izquierda y definición contundente para el segundo del Bohemio. Ahora ganamos 2 a 0 en Salta.#SomosAtlanta 🟡🔵— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) September 27, 2025
🇦🇷🏆 ¡AGÓNICO EMPATE DEL ALBO ANTE EL BOHEMIO!— TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2025
Por la fecha 33 del #NacionalEnTyCSports, Gimnasia y Tiro de Salta y Atlanta igualaron 2-2. Goles de Montoya y Díaz para el conjunto salteño, mientras que Echeverría y Fedele anotaron los tantos para la visita. pic.twitter.com/yPivjqJmwn