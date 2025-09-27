Sobre la hora, Defensa y Justicia amargó a Boca en Florencio Varela

Boca Juniors cayó 2 a 1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela en un cotejo correspondiente a la 10ª fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Todos los goles llegaron en la recta final del partido.

Abel Osorio puso en ventaja al local con un penal convertido a los 84 minutos,

Luego, también desde los 12 pasos, Leandro Paredes estableció la paridad para el xeneize a los 88 minutos.

¡¡¡GOL AGÓNICO DE OSORIO PARA PONER EL 2-1 DE DEFENSA ANTE BOCA!!! pic.twitter.com/SSKuiTVn2q — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2025

El encuentro se disputa en el estadio Norberto Tomaghello, con el arbitraje de Jorge Baliño y Salomé Di Iorio en el VAR.