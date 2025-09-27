Sáenz supervisó en San Carlos obras retomadas con recursos de la provincia

El gobernador Gustavo Sáenz visitó la localidad de San Carlos, donde supervisó los avances en dos obras estratégicas que habían quedado paralizadas por Nación y que fueron reactivadas con fondos provinciales: el Centro de Primera Infancia (CPI) “Los Tekis” y el Centro Integrador Comunitario (CIC). Durante la jornada, también recorrió la Feria de Artesanos en la plaza principal, donde dialogó con emprendedores locales.

Centro de Primera Infancia “Los Tekis”

El mandatario, acompañado por la intendente María del Carmen Vargas, verificó el avance de los trabajos para el nuevo edificio del CPI “Los Tekis”, ubicado sobre la ruta 40. Este espacio brinda atención integral a niños y niñas de entre 6 meses y 4 años, y desde 2019 funciona en una casa alquilada.

La obra fue iniciada por el Fondo de Infraestructura de Cuidado del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, pero quedó paralizada y fue retomada por el Gobierno de Salta con el apoyo del Municipio. El nuevo edificio tendrá 250 m² de superficie, con capacidad para 45 niños, salas equipadas con baños exclusivos, lactario, áreas administrativas y sanitarios adaptados para personas con discapacidad.

Actualmente, la Provincia ejecuta 16 Centros de Desarrollo Infantil en distintas localidades, entre ellas Capital, Chicoana, El Tala, Aguaray y Rosario de Lerma, con la mayoría de los proyectos en etapa final de obra.

Centro Integrador Comunitario

Sáenz también supervisó la reactivación del Centro Integrador Comunitario de San Carlos, que registra un 80% de avance. Este espacio está destinado a la comunidad para el desarrollo de actividades sociales, educativas, culturales y recreativas.

El financiamiento original había sido retirado por Nación, por lo que en julio el Gobierno provincial firmó un convenio con el Municipio, a través de la Secretaría del Interior, para asegurar la continuidad del proyecto. La obra se desarrolla en dos etapas: la primera ya está finalizada y se avanza con la segunda, ejecutada íntegramente con recursos provinciales.

Encuentro con artesanos

Finalmente, el Gobernador recorrió la Feria de Artesanos, que se realiza cada sábado en la plaza principal de San Carlos. Allí conversó con vecinos y emprendedores de la localidad, de El Barrial y Animaná, quienes exponen y comercializan productos regionales y artesanías locales.

Acompañaron al mandatario el secretario del Interior, Javier Diez Villa, legisladores provinciales y municipales, entre otras autoridades.