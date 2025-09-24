Femicidio en Cafayate: "Ella nunca dijo nada, callaba todo, quiero justicia"

El femicidio de Gladys Guitián en Cafayate, en manos de su pareja, conmueve por estas horas a la comunidad en calchquí. La joven madre recibió un disparo y posteriormente su ex pareja intentó quitarse la vida.

Bernardo Pacheco, tío de Gladys, expresó su sentir y pidió justicia por su sobrina teniendo en cuenta que: "Es un caso delicado, tenemos los menores, estamos en la lucha. Ella nunca dijo, callaba todo esto, si ella hablaba yo iba a buscar los medios para que ella se vaya a otra ciudad. Para que no esté cerca de él. Porque usted vio que los agresores son siempre perseguidores. Una compañera de trabajo dijo que no la veía muy bien, estaba como preocupada".

El hombre dijo sobre su sobrina que: "Ella no era de hablar mucho, era tranquila y en el trabajo, todos los testimonios que dicen que era una buena compañera, buena persona, educada. Trabajaba en dos partes, quería hacer su casita, todo eso, tenía sueños de seguir adelante".

Por su parte la madre de Gladys, Lucía Pacheco insistió: "Quería pedir Justicia por mí hija, pido ayuda con pasajes porque tengo un hijo en Santa María con cáncer. Mi hija era una buena persona, venía compartía con ella y nunca nos contó nada. Todo ocultaba, yo siempre le preguntaba y nunca nos ha dicho nada. Pido justicia" dijo por Un Nuevo Día.

Sobre Gladys y su ex pareja, Lucía contó que: " Ella viviá en El Cajón, grande, se vino a trabajar, se encuentra con este hombre, yo no lo conocí a él. Nunca me lo ha presentado, hemos ido a su casa pero estaba solita con sus hijitos y él se había disparado para el monte, decían los chicos" e insistió en que: "No lo conozco al hombre, ella deciá que se había ido a trabajar pero los comentarios nunca trabajó. La que mantenía era ella, la casa, los chicos, perdió su suegro que parece la defendía y murio y le pasó esto" lamentó.

Por último la mujer la decribió como una mujer buena, trabajadoras y dedicada a sus hijos. Además confirmó que llevaba unos 17 años con su agresor, edad que tiene su primer hijo.