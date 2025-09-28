Nuevas oportunidades de vivienda: 48 departamentos serán sorteados por el IPV

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) anunció que sorteará 48 departamentos en la localidad de Rosario de la Frontera, cuya obra se encuentra próxima a finalizar. Por ello, convocó a las familias interesadas a inscribirse o actualizar su ficha social para poder participar en la adjudicación.

Las familias que aún no estén registradas deberán iniciar el trámite de manera online completando el formulario disponible en ipv.salta.gov.ar hasta el viernes 24 de octubre. Una vez recibido el mail de confirmación, el solicitante deberá presentar la documentación respaldatoria en forma presencial para completar el proceso.

Fechas clave en octubre

El IPV dispuso una comisión de atención en Rosario de la Frontera para asesorar y recibir documentación los días 14 y 28 de octubre, en el Centro de Capacitación Municipal (CECAM), ubicado en calle Alvarado 144. La atención será de 9 a 13 y de 15 a 18 horas, por orden de llegada.

Las familias que no puedan asistir en esas fechas podrán presentar los requisitos hasta el 31 de octubre en la sede del IPV en Metán, ubicada en la Terminal de Ómnibus (Sirio Libanesa 269 – Oficina 9). Allí la atención será con turno previo vía web, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 y los martes hasta las 18:30.

Próximo sorteo

Desde el IPV informaron que próximamente se dará a conocer la fecha del sorteo. Participarán todas las fichas vigentes desde el 2 de enero de 2025 hasta la fecha de cierre de inscripciones.