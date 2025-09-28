No pasaron a la bandera, se la llevaron: Recuperaron un mástil robado de una escuela

En distintos puntos de la provincia se registraron en los últimos días hechos delictivos que llaman la atención no solo por la modalidad, sino por los insólitos objetos que fueron sustraídos.

En un patrullaje preventivo en Salta Capital, la Policía demoró a dos hombres que transportaban varias sillas cuya procedencia no pudieron justificar. En otro episodio, una vecina denunció el robo de un adorno de su vivienda, hecho que generó malestar e indignación por tratarse de una persona mayor.

Por último, en Embarcación, efectivos policiales recuperaron un mástil escolar que estaba siendo ofrecido a la venta en un barrio periférico. Los supuestos vendedores escaparon al advertir la presencia de los uniformados y dejaron el objeto abandonado en la vía pública.

Estos hechos, aunque distintos, reflejan cómo la inseguridad también alcanza a bienes de uso cotidiano o comunitario, desde mobiliario hasta símbolos escolares, generando preocupación en los vecinos que ven vulnerada su tranquilidad.