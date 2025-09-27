No le importó cómo me siento: Se robaron sillas y fueron demorados

Durante la madrugada de este sábado, efectivos de la Comisaría 13 de Villa Asunción demoraron a dos hombres de 32 y 34 años que trasladaban varias sillas de dudosa procedencia en la vía pública de Villa Los Sauces, en Salta Capital.

Al no poder justificar la procedencia de los elementos, la Policía procedió al secuestro de las sillas y puso el caso a disposición de la Fiscalía Penal 1, que lleva adelante la investigación.

Este episodio se suma a otros hechos recientes vinculados al robo de pertenencias en la ciudad. Días atrás, una mujer mayor de 76 años denunció la sustracción de un adorno ornamental del frente de su vivienda en Rosario de Lerma, caso que también terminó con un sospechoso demorado y el objeto recuperado.