Un club de Primera División estaría interesado en llevarse al “Pollo” Rojas

Hace unos meses, Fabricio “El Pollo” Rojas, confirmó en CNN Salta, que no había firmado aún la renovación de su contrato para continuar en Gimnasia y Tiro. Aseguró que aún estaba analizando que iba a pasar con su futuro laboral y no descartó la posibilidad de irse del club de calle Vicente López.

Las declaraciones de Rojas, que es fuertemente apoyado por la hinchada del Albo, generaron alerta sobre su futuro.

El fin de semana, un club de primera división fue noticia por su actual buen pasar. Se trata del líder de la zona B, Deportivo Riestra, que el fin de semana le ganó a un golpeado River. El club suma 22 puntos y es el único líder de la zona.

Deportivo Riestra estaría tentando a Rojas para que abandone la Primera Nacional y se vaya a la primera división del fútbol argentino, según confirmó el periodista “Chino” Aparicio, en Pelo y Barba.