La deuda externa sigue aumentando y alcanzó un récord en al menos dos décadas

El stock de deuda externa superó los u$s300.000 millones en el segundo trimestre y alcanzó un récord histórico. Sucedió fundamentalmente por el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales, en un contexto de creciente déficit de cuenta corriente y escasez de dólares.

Según dio a conocer este lunes el INDEC, la deuda externa bruta, medida a valor nominal, creció en u$s23.783 millones (+8,5%) respecto del primer trimestre. De este modo, llegó a unos u$s305.043 millones, el máximo nominal desde que el organismo oficial de estadísticas públicas comenzó los registros, allá por 2006.

El factor principal de este incremento fue el mayor endeudamiento del gobierno general por u$s18.480 millones. A su vez, esto fue traccionado por un desembolso del FMI por u$s12.398 millones.



Por su parte, el Banco Central (BCRA) registró un incremento de pasivos por u$s2.380 millones, a raíz de la ampliación de la operación de REPO, que fue concertada con siete bancos internacionales.

El endeudamiento de sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro (ISFLSH) trepó en u$s2.435 millones, mientras que el del resto de los bancos aumentó en u$s559 millones. En contraposición, la deuda de otras sociedades financieras disminuyó en u$s71 millones.

Si bien el ratio deuda externa/exportaciones anuales subió en el período en cuestión y superó el 300%, vale aclarar que este indicador ha sabido estar en niveles más altos durante los últimos años (llegó a cruzar el 400% a fines de 2020/principios de 2021)

Por otra parte, el informe exhibió que más del 70% de la deuda externa en moneda extranjera tiene un vencimiento a largo plazo.