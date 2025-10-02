Concejales aprobaron la creación de un Consejo Asesor para el Cannabis Medicinal

En la sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, se aprobó este miércoles la sesión de un Consejo Asesor de Políticas sobre cannabis de uso medicinal.

El proyecto impulsado por la edil Inés Bennassar quien, al momento de tomar la palabra en la defensa del proyecto, afirmó que la iniciativa busca informar a los vecinos a través de la mesa. “No podemos dejar solos a los vecinos que nos necesitan porque pueden adquirir el aceite en lugar sin control, ni calidad” agregó.

Según detallaron, la iniciativa busca avanzar en la conformación de un órgano asesor que promueva políticas públicas vinculadas al cannabis medicinal, fomentando la investigación científica, la capacitación de profesionales de la salud y la garantía de acceso para quienes requieran terapias basadas en esta planta.

La creación de este Consejo se enmarca en la Ley Nacional N.º 27.350, que regula el uso medicinal del cannabis en Argentina. El objetivo es que el municipio se adapte a los avances científicos y normativos, generando un espacio institucional de referencia sobre la temática.