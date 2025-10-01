Salud presentará el plan de lucha contra el dengue

Desde el Ministerio de Salud Pública se inició con la búsqueda de pacientes sintomáticos compatibles con dengue, zika, chikungunya o fiebre amarilla, dado que la población de mosquitos incrementa a partir de este periodo.

En este marco, este jueves 2, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, presentarán el plan de trabajo para las enfermedades transmitidas por mosquitos durante el periodo 2025-2026.



En el último periodo de vigilancia epidemiológica, en la provincia, se registraron sólo 26 casos de dengue y no hubo mortalidad a causa de esa arbovirosis. El 88,4% de los positivos tenían residencia en el departamento Capital. Además, no hubo casos de Zika, Chikungunya, ni fiebre amarilla.

La presentación será a partir de las 10 de la mañana en el Centro Cívico Grand Bourg.