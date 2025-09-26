“En Orán somos hijos del rigor”: Piden extremar cuidados para evitar el dengue en Orán

La doctora Gabriela Méndez, de Orán, lanzó un fuerte mensaje a la comunidad en medio de las acciones conjuntas que se llevan adelante para evitar un brote de dengue en la región.

“En Orán somos hijos del rigor, tenemos que tener precauciones y evitar contagiarnos de dengue”, expresó la profesional a traves de Orán al Momento, donde remarcó que la clave está en la prevención y en la responsabilidad individual.

Méndez explicó que, tras una reunión con representantes de provincia, municipio, nación, hospitales y el sector educativo, se definió una semana intensiva de trabajo para reforzar las medidas de cuidado. “No nos tenemos que olvidar del dengue, tenemos que estar preparados y prevenir para no tener un brote. Gracias a los trabajos minuciosos disminuimos esa posibilidad, pero lo más importante de todo es que si tenemos síntomas, tenemos que consultar”, advirtió.

“No sé por qué, pero cuando el paciente está enfermo, le gusta visitar al abuelo, a la tía, va a trabajar"

"Les juro que es así. No solamente hay que hacer el cuidado en el domicilio, sino en los demás lugares donde esa persona estuvo”.

La doctora insistió en que “tener dengue no es ningún chiste, no hay que tenerle miedo y hay que cuidarse”, recordando que la enfermedad sigue circulando en países vecinos y que los riesgos persisten. “Hay que dar la alerta para poder evitar un brote”, cerró.