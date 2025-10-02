Empleado infiel: Emitía tickets con montos menores y se quedaba con la diferencia

En San Carlos tuvo lugar una estafa que involucró a un empleado infiel, quien fue descubierto a través de las cámaras de seguridad e imputado.

El duelo de un local, una farmacia, denunció irregularidades en los cierres diarios y tras detectar maniobras de un empleado por las cámaras de seguridad tomó medias legales.

El propietario indicó en su denuncia que desde el 1 de abril del 2025 los cierres diarios no coincidían con la cantidad de productos vendidos, por lo que pudo detectar mediante registro, que un empleado permanecía después del horario laboral para manipular el sistema de gestión de ventas.

Por las investigaciones efectuadas, se pudo determinar que el imputado anulaba tickets mediante notas de crédito y volvía a emitirlos con valores inferiores a los reales, quedándose con la diferencia perjudicando así al comercio, también modificaba precios en el sistema informático para generar comprobantes de venta con montos menores a los correspondientes.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó provisionalmente a un hombre de 28 años por el delito de estafas, durante la audiencia fue asistido por un defensor oficial e hizo uso de su derecho a no declarar ni contestar preguntas de la Fiscalía.