Copa Argentina: River fue más y se quedó con el último pase a semifinales

En Rosario, Racing y River se miden por los cuartos de final de la Copa Argentina, en búsqueda del pase a semifinales. El encuentro se disputa en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

River viene de ser elimnado de la Copa Libertadores y perder el fin de semana frente a Deportivo Riestra. Por su partes, la "Academia" llega como semifinalista de América. El que se quede con el clásico y el mano a mano se medirá en semifinales con Independiente Rivadavia de Mendoza. Del otro lado chocarán Belgrano y Argentinos Juniors.

A los cinco minutos del primer tiempo, Maximialiano Salas, convirtió el primer tanto para que River se imponga ante Racing. Salas no lo grito por su pasado en la academia.

El partido no tuvo más goles, y los millonarios se quedaron con el último pase a semifinales.



Formaciones:

Racing: Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo y Gabriel Rojas en la defensa; Bruno Zuculini, Santiago Sosa y Agustín Almendra completan el mediocampo; Santiago Solari, Adrián Maravilla Martínez y Tomás Conechny se reparten la ofensiva.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.