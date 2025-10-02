River se juega el año contra Racing por Copa Argentina

En el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina, River y Racing se enfrentan en el Gigante de Arroyito en búsqueda de un boleto a las semis del certamen. El partido comienza a las 18.00 horas, será dirigido por Hernán Mastrángelo.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo, vienen de quedar eliminados contra Palmeiras en Copa Libertadores y de una dura derrota contra Deportivo Riestra por el torneo local, que le impidió recuperar la punta del campeonato. En Copa Argentina, River eliminó a Unión de Santa Fé por penales.

Por su parte, Racing viene de eliminar a Vélez Sarsfield en Libertadores aunque en el torneo local marcha en el puesto 12. En la Copa Argentina, los dirigidos por Costas eliminaron en los Octavos de Final a Deportivo Riestra por 3-0.

La formación de Racing

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

La formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández o Kevin Castaño, Juanfer Quintero o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.