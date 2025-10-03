Godoy respaldó a Urtubey y confió que será protagonista en las Elecciones

En la cuenta regresiva para las Elecciones Legislativas, la candidatura de Juan Manuel Urtubey recibió un contundente respaldo por parte del referente del Partido Justicialista local, Manuel Santiago Godoy, quien aseguró que el exgobernador no solo cuenta con apoyo nacional para liderar el espacio Fuerza Patria, sino que lo ve como un candidato en su mejor momento para competir por una banca en el Senado.

En diálogo con el programa Cara a Cara, el dirigente fue enfático en su apoyo. y, analizando la coyuntura política provincial, destacó la figura de Urtubey como el principal referente del peronismo salteño.

“Me parece que Urtubey está representando hoy al Partido Justicialista. Es el hombre que mejor posicionado estaba y el que ha sido elegido por el PJ Nacional para que represente a Fuerza Patria en Salta”, sostuvo el ex presidente de la Cámara de Diputados de Salta.

“Yo lo veo como en sus mejores épocas”, afirmó, augurando un buen desempeño en las urnas.

Godoy también hizo un balance sobre el vínculo del exmandatario con el electorado, a pesar de las tensiones políticas pasadas. Recordó que, aunque se produjo una ruptura con el kirchnerismo durante los últimos dos años de gestión de Urtubey, la conexión con el pueblo se mantiene fuerte. “La gente conserva el mismo respeto, el mismo amor, se acuerda de los ocho años que tuvo como gobernador”, remarcó.

Finalmente, Godoy proyectó un papel decisivo para Urtubey en la contienda por el Congreso. Con base en su experiencia política, el referente justicialista vaticinó un rol central: “Por olfato me parece que anda muy bien, que va a estar en la pelea concreta de la senaduría”.