¡A puro calor! Se viene un finde con máximas por arriba de los 30°C

¡A puro calor! Se viene un finde con máximas por arriba de los 30°CClima03/10/2025
El primer fin de semana de octubre llega con mucho calor, ya que las máximas superarán los 30°C y el sol estará presente en el cielo salteño.
Para este viernes la máxima alcanzará los 28°C, con el cielo totalmente despejado durante toda la jornada según informa el Servicio Meteorológico Nacional.
El sábado llegará la máxima más alta del fin de semana, alcanzando los 34°C con una mínima de 13°C, por lo que se pide a los salteños tener los cuidados necesarios para evitar golpes de calor.
EL domingo la máxima será de 32°C con una mínima de 15°C con un cielo parcialmente nublado, por lo que se podrá disfrutar de un día al aire libre.
Te puede interesar
Alerta Naranja por viento Zonda en la Puna de San Carlos y Cafayate
InformateSaltaClima20/09/2025
Lo más visto