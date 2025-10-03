¡A puro calor! Se viene un finde con máximas por arriba de los 30°C

Clima03/10/2025
calor

El primer fin de semana de octubre llega con mucho calor, ya que las máximas superarán los 30°C y el sol estará presente en el cielo salteño.

Para este viernes la máxima alcanzará los 28°C, con el cielo totalmente despejado durante toda la jornada según informa el Servicio Meteorológico Nacional. 

golpe calorLas altas temperaturas no ceden en Salta, ¿cómo cuidar a los niños de los golpes de calor?

El sábado llegará la máxima más alta del fin de semana, alcanzando los 34°C con una mínima de 13°C, por lo que se pide a los salteños tener los cuidados necesarios para evitar golpes de calor. 

EL domingo la máxima será de 32°C con una mínima de 15°C con un cielo parcialmente nublado, por lo que se podrá disfrutar de un día al aire libre. 

