Aumentó el combustible, de nuevo: Mirá a cuánto lo conseguís en YPF

El aumento en los combustibles no es novedad como venimos referenciando hace un tiempo, ahora la novedad es que el Gobierno nacional resolvió prorrogar nuevamente la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono para el 1° de noviembre, llegando el onceavo mes del año a sumarse a la cuenta de este tributo.

El móvil de CNN Radio Salta se acercó a la YPF Jacarandá ubicada en Avenida Entre Ríos y Junín, donde pudo relevar los precios de los combustibles verificando un aumento en una semana.

En una semana los precios de los combustibles subieron de la siguiente manera:

Nafta Súper costaba $1.487 y alcanzó los $1.490.

costaba $1.487 y alcanzó los Infinia subió de $1.706 a $1.725.

subió de $1.706 a Diesel 500 tenía un valor de $1.536 y llegó a los $1.541.

tenía un valor de $1.536 y llegó a los Inifnia Diesel pasó de $1.714 a $1.732.

Estos valores evidencian subas que rozan los $20, aumentos constantes que se van sintiendo, conforme pasan los días, en los bolsillos de los salteños.

De septiembre a octubre los aumentos se acercan a los $100

Los relevamientos diarios nos permitieron conocer el aumento que tienen los precios de los combustibles en tan solo un mes, aumentando día a día las subas van acercándose cada vez más a los $100.

En el caso de la Nafta Súper inició en agosto en $1.441 mientras que octubre arrancó en $1.490; Infinia pasó de $1.661 a $1.725; Diesel 500 en un mes alcanzó los $1.541 cuando en septiembre arrancó en $1.485; y por último Infinia Diesel inició en $1.663 llegando a los $1.732.